توحيد المؤسسة العسكرية.. تفاصيل يكشفها المسماري

أكد الناطق باسم قوات “عملية الكرامة” أحمد المسماري، تواصل اجتماعات لجان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة برعاية مصرية.

وقال المسماري:

“المجتمعون أكدوا على ما جاء في الاجتماعات السابقة والتي اتفق فيها على أن القيادة العامة بقيادة القائد العام خليفة حفتر هي الواجهة الرئيسية للجيش الوطني الليبي، كما تم الاتفاق علي تشكيل المجالس القيادة الثلاثة وهي مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الأعلى ومجلس القيادة العامة، كما اتفقوا على الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المناطة بكل مجلس من المجالس الثلاثة، وكذلك على بعض المقترحات الخاصة بمعالجة مشكلة المليشيات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية”.

وأكد المسماري، أنه لم يتم مناقشة أي مستجدات أو مبادرة جديدة قدمها الجانب المصري مثل ما يشاع في وسائل الإعلام مثل تشكيل مجلس عسكري وطرح أسماء لعضويته.

