أنهى فنييو ومهندسو دائرة صيانة خطوط الجهد الفائق، صيانة الخط الرابط بين الفجيج و بنت بيه، شملت تغيير الموصل المنصهر بين البرجين 126 و127 جهد 66 ك.ف.

