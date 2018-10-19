الرئاسي ينفي التوصل لاتفاق نهائي اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية

نفى المجلس الرئاسي، الجمعة، التوصل لاتفاق نهائي بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية في الاجتماعات الجارية بالقاهرة.

وجدد الرئاسي في بيان له تأكيده بأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية، محذرا من التصريحات غير المسؤولة التي أدلت بها بعض الشخصيات غير التابعة للحكومة، والتي قد تؤثر سلبا على النتائج المرجوة من اجتماعات القاهرة.

وأعلن الرئاسي أن أي اتفاق يبرم لتوحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يلتزم بالثوابت المذكورة في الاتفاق السياسي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات.

يذكر أن الناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري أكد أن لجان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة اتفقت على تشكيل ثلاثة مجالس قيادية عسكرية في ليبيا.

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