توحيد المؤسسة العسكرية رهن بنجاح التوافق السياسي

نشر موقع “سبوتنيك” الروسي تصريحات خاصة من بعض الشخصيات العسكرية والسياسية ذات اطلاع واسع بمجريات اللقاءات الدائرة في العاصمة المصرية القاهرة بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

ونقلت عن العميد محمد الغصري الناطق الرسمي باسم قوات البنيان المرصوص أن الجولة السابعة التي تجري هذه الأيام لن تكون الأخيرة، وأن المفاوضات والنقاشات حول بعض النقاط الجوهرية مازالت متواصلة، وستستمر الفترة القادمة.

وبحسب “سبوتنيك” فإن الغصري أوضح أن أكثر ما يعيق التوصل إلى اتفاق نهائي لتوحيد المؤسسة العسكرية ولو بشكل نسبي هو تعثر التوصل إلى صيغة نهائية للتوافق السياسي.

من جانبه أشاد فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بمستوى التوافق الحالي، مشيرا إلى أنه أقرب من أي وقت مضى، معتبراً أن مشكلة توافق الأطراف السياسية صارت تقترب من الحل، بعد تقارب وجهات النظر بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وآلية اختيار رئيسه وأعضائه.

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