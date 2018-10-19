البعثة : مجموعات أجنبية مسلحة ترتكب إنتهاكات داخل الأراضي الليبية

ليبيا – استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة تدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي ودعت السلطات لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة حيال الانفلات الأمني.

وأكدت البعثة فى بيان تلقت المرصد نسخة منه استعدادها لدعم الجهود الرامية لمعالجة الوضع الأمني مؤكدة عزم الأمم المتحدة فى مواصلة العمل مع السلطات المحلية لتقديم المساعدات الإنسانية.

ودانت البعثة الانتهاكات التي تقترفها المجموعات المسلحة الأجنبية داخل الأراضي الليبية، وحثت الأطراف الفاعلة الإقليمية على دعم السلطات الليبية لمعالجة للوضع الراهن على نحو يصون سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

وأعربت عن قلقها العميق حول كيفية زيادة معدلات الإجرام، بما في ذلك عمليات الخطف والتخريب الأخيرة للبنية التحتية لمحطات وخزانات النهر الصناعي، الأمر الذي فاقم من مستوى الخدمات المتردي أصلاً في الجنوب الليبي وأدى إلى زيادة معاناة الأهالي في المنطقة.

وفى ختام بيانها دعت البعثة حكومة الوفاق الوطني إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير الخدمات في المنطقة معلنة وقوفها على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية لمعالجة الوضع الأمني وبذل مساعيها الحميدة في هذا الشأن ، وفقاً لنص البيان .

المرصد – متابعات

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