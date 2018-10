الرئاسي ينفي التوصل لاتفاق «نهائي» حول توحيد المؤسسة العسكرية

نفي المجلس الرئاسي لجكومة الوفاق الوطني الأنباء المتداولة حول التوصل لاتفاق نهائي حول توحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد “الرئاسي”، في بيان له اليوم الجمعة، أن المؤسسة العسكرية التابعة له كانت ولا زالت داعمة لهذا المسار، لما له من أهمية في إنهاء الانقسام الحالي.

وحذر المجلس الرئاسي من تصريحات بعض الشخصيات التي لا تتبع لحكومة الوفاق، والتي قد تؤثر سلباً على النتائج المرجوة من اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية، والمستمرة منذ أكثر من عام.

فيما اعتبر أن هذه التصريحات قد تساهم في إطالة عمر الأزمة.

وشدد “الرئاسي” على التزامه بمبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية، بحسب البيان.

