المسماري يكشف ما اتفق عليه في اجتماعات العسكريين الليبيين بالقاهرة

وحسب بيان نشره على صفحته، أضاف المسماري أنه “تواصلت اجتماعات لجان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة برعاية مصرية، حيث أكد المجتمعون على ما جاء في الاجتماعات السابقة والتي اتفق فيها على أن القيادة العامة بقيادة القائد العام المشير أركان خليفة حفتر هي الواجهة الرئيسية للجيش الوطني الليبي، كما تم الاتفاق علي تشكيل المجالس القيادة الثلاثة، وهي مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الأعلى ومجلس القيادة العامة”.

وتابع البيان “كما اتفقوا على الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المناطة بكل مجلس من المجالس الثلاثة، وكذلك على بعض المقترحات الخاصة بمعالجة مشكلة المليشيات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية”.

وأشار البيان إلى أنه “لم يتم مناقشة أي مستجدات، أو مبادرة جديدة قدمها الجانب المصري، مثل ما يشاع في وسائل الإعلام بشأن تشكيل مجلس عسكري وطرح أسماء لعضويته”.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات انطلقت في سبتمبر/أيلول 2017 برعاية مصرية، ونجحت الجولات السابقة في التقارب النسبي بين القادة العسكريين والاتفاق المبدأي على “الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي ومجلس القيادة العامة”.