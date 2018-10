المتوسط:

نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وتصريحات بعض الشخصيات التي لاتتبع الحكومة، من أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات الجارية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد المجلس في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن المؤسسة العسكرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني كانت ولا زالت داعمة لهذا المساء لما له من أهمية في إنهاء الانقسام الحالي.

وحذر المجلس مما تحمله مثل هذه التصريحات غير المسئولة من تداعيات قد تؤثر سلبًا على النتائج المرجوة من اجتماعات مهمة مستمرة منذ أكثر من عام والتي لن تساهم الا في إطالة عمر الأزمة.

وأعلن المجلس أنه لن يحيد عن مبادئه في هذا الشأن، في أن يكون أي اتفاق يبرم ملتزم بالثوابت المذكورة في الاتفاق السياسي الليبي وعلى راسها مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية.

The post “الرئاسي” ينفي التوصل لاتفاق نهائي بشأن توحيد المؤسسة العسكرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية