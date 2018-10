“حفتر” ﻳﻗﺮﺭ تشكيل غرﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ باﻟﺠﻨﻮﺏ الليبي برﺋاسة “المهدي”

المتوسط:

أصدر ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟمسلحة ﺍﻟﻌﺮبية ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻪ، ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺣﻔﺘﺮ، ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ باﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴ ﻳﺮﺋﺴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ”ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ”.

وبحسب الصفحة الرسمية للقيادة العامة للجيش فأن القرار التشكيل يشمل 8 ﻋﻤﺪﺍﺀ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻫﺬﻱ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺗﻄﻬير ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻳﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﻪ ﻭﺍﻟﺨﻄﻒ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﻪ.

وتابعت الصفحة أن الغرفة مهامها حماي كل من المدن الأتية: “ﺳﺒﻬﺎ ” ﺑﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺎﻃﻲ”ﺍﻭﺑﺎﺭﻱ ” ﻣﺮﺯﻕ “، ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ “، بواسطة ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﺸﺎﺓ، ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﻪ “178”، ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﻪ “116”، ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﻪ “181”، ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ” ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ “.

