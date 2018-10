“الصديق الكبير” يناقش مع وزير المالية التشادي بلحدِّ من غَسلِ الأموال

المتوسط:

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبيرُ، اجتماعًا مع وزيرِ الشئونِ المالية والميزانية لدولةِ تشاد علالي أبكر، لمناقشةُ إعادةِ جدولةِ القرض القائم بين دولةِ ليبيا ودولةِ تشاد منذُ ألفين وتسعة لتسويته.

وتطرَّقَ اللقاءُ إلى بحثِ سُبلِ العمل على تنميةِ التجارةِ البينيّةِ، وتبادُلِ الخبراتِ في مجال الحدِّ من مَخاطِر غَسلِ الأموال، وتمويلِ الإرهابِ، والاتفاقِ على عقدِ اجتماعاتٍ دوريّةٍ بين الجميع، إضافةً إلى تنسيقِ المَواقفِ والجهودِ بين المَصارفِ المركزيّةِ في الدُّولِ الشقيقة.

كما التقى الكبير بمُحافِظِي المصارفِ المركزيّةِ المغاربيّة، وذلكَ على هامشِ الاجتماعاتِ السنويّةِ لصندوقِ النقدِ، والبنكِ الدوليين لسنةِ 2018. والتي دارت في الفترة مابين 11-13 من اكتوبر الجاري .

