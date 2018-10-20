البعثة الأممية تدعو الأطراف الفاعلة لإنقاذ الجنوب

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة حيال حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المنطقة.

وأدانت البعثة الانتهاكات التي تقترفها المجموعات المسلحة الأجنبية وحثت الأطراف الفاعلة الإقليمية على دعم الجهات الرسمية في ليبيا للمحافظة على سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

واستنكرت البعثة في بيان لها ما يعيشه أهالي الجنوب من تهميش، وتدهور الأوضاع الأمنية، معربة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد معدل الجريمة، وموجة حوادث الخطف والأعمال التخريبية الأخيرة التي طالت البنية التحتية للنهر الصناعي.

ونوّهت البعثة إلى تراجع مستوى الخدمات في الجنوب الليبي ما أدى إلى زيادة معاناة الأهالي في المنطقة، معلنة أن الأمم المتحدة ستعمل مع الجهات المحلية لتقديم المساعدات الإنسانية حيثما دعت الحاجة، داعية حكومة الوفاق إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير الخدمات لأهالي الجنوب.

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