نفت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء 3 ناقلات نفط تابعة لها تملكها الشركة.

وأكد الحساب الرسمي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، عبر فيس بوك، أن جميع الناقلات تعمل بصورة طبيعية وتؤدي أعمالها تحت متابعة مباشرة من الشركة.

