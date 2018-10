وفد من القوات المسلحة الليبية يطمئن على صحة اللواء الزهاوي بالقاهرة

المتوسط:

صرح مصدر خاص لصحيفة «المتوسط» قيام وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أمس الجمعة، بزيارة اللواء جمال الزهاوي آمر كتيبة شهداء الزاوية الذي يتلقى العلاج في القاهرة للوقوف على وضعه الصحي والاطمئنان على صحته وسير العلاج.

وأوضح المصدر، أن الوفد ضم كل من اللواء فرج الصوصاع المدعي العام العسكري، واللواء عطيه الشريف مدير إدارة الحسابات، والعميد أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام.

