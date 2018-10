المتوسط:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية، أمس الخميس، استنكارها لتدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي، مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات فورية وفعالة حيال حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المنطقة.

وأدانت البعثة في بيان حصلت «المتوسط» على نسخة منه، الانتهاكات التي تقترفها المجموعات المسلحة الأجنبية داخل الأراضي الليبية، مطالبة في الوقت نفسه، الأطراف الفاعلة الإقليمية على دعم على دعم السلطات الليبية لمعالجة الوضع الراهن على نحو يصون سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

وأعربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد معدل الجريمة، وموجة حوادث الخطف والأعمال التخريبية الأخيرة التي طالت البنية التحتية للنهر الصناعي.

ولفت البيان إلى تراجع مستوى الخدمات في الجنوب، وهو ما أدى إلى زيادة معاناة الأهالي في المنطقة، معلنة أن الأمم المتحدة ستعمل مع الجهات المحلية لتقديم المساعدات الإنسانية حيثما دعت الحاجة، داعية حكومة الوفاق إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير الخدمات في المنطقة.

The post البعثة الأممية تدين تدهور الوضع الأمني في الجنوب الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية