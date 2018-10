وزير مالية المؤقتة يزور مقر مراقبة الخدمات المالية بنغازي

المتوسط:

أجرى وزير المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة، كامل الحاسي زيارة تفقدية لمقر مراقبة الخدمات المالية ببنغازي.

وقام «الحاسي»، خلال الزيارة بجولة داخل أقسام المراقبة لمتابعة سير العمل والاطلاع على أعمال الصيانة بالمبنى.

وأشاد الوزير بعمل الإدارة وأعطى الإذن بتطوير وتجهيز المبنى وفق المعايير الحديثة للمباني الادارية.

وعقد «الحاسي» مجموعة من الاجتماعات بمكتبه الخاص في مقر مراقبة الخدمات المالية.

