المتوسط:

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اختتام المرحلة الثانية من دورة دعم الإدارة العامة في ليبيا التي أقامتها ادارة تنمية الموارد البشريه بالوزارة.

وأوضح الحساب الرسمي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبر فيس بوك، أن ختام الدورة شهدت حضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مسعود محمد صوه.

The post وزارة العمل تعلن ختام دورة دعم الإدارة العامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية