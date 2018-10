«المنقوش»:  توحيد المؤسسة العسكرية مرتبط بانتهاء الانقسام السياسي

المتوسط:

قال رئيس الأركان العامة الأسبق يوسف المنقوش، إن توحيد المؤسسة العسكرية مرتبط بانتهاء حالة الانقسام السياسي.

وأضاف «المنقوش» في تصريحات تلفزيونة، على ضرورة بناء مؤسسة عسكرية خاضعة للسلطة المدنية وابتعادها عن التجاذبات السياسية.

وأشار رئيس الأركان الأسبق، إلى أن مستويات القيادة في المؤسسة العسكرية لا بد أن تنقسم إلى 3 مستويات؛ قيادة عليا يرأسها رئيس الدولة وقيادة سياسية يقودها وزير الدفاع وقيادة عسكرية محترفة.

وحذر يوسف المنقوش من الشخصنة وتفصيل هيكلة المؤسسة على أسماء بعينها.

