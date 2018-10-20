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«المنقوش»:  توحيد المؤسسة العسكرية مرتبط بانتهاء الانقسام السياسي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال رئيس الأركان العامة الأسبق يوسف المنقوش، إن توحيد المؤسسة العسكرية مرتبط بانتهاء حالة الانقسام السياسي.

وأضاف «المنقوش» في تصريحات تلفزيونة، على ضرورة بناء مؤسسة عسكرية خاضعة للسلطة المدنية وابتعادها عن التجاذبات السياسية.

وأشار رئيس الأركان الأسبق، إلى أن مستويات القيادة في المؤسسة العسكرية لا بد أن تنقسم إلى 3 مستويات؛ قيادة عليا يرأسها رئيس الدولة وقيادة سياسية يقودها وزير الدفاع وقيادة عسكرية محترفة.

وحذر  يوسف المنقوش من الشخصنة وتفصيل هيكلة المؤسسة على أسماء بعينها.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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