الملف الليبي على طاولة لقاء «لودريان» و«الجهيناوي» الأحد المقبل بتونس

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أن وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، يعتزم القيام بزيارة عمل رسمية إلى تونس خلال الفترة من 21 و22 أكتوبر 2018.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية، أن تلك الزيارة تأتي لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع في ليبيا.

كما جاءت تلك الزيارة بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وتمثل مناسبة لاستعراض تطور التعاون الثنائي التونسي الفرنسي في مختلف المجالات وسبل تجسيم آليات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

