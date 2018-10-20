شحنة دقيق جديدة تصل مخابز درنة

أشرف جهاز الحرس البلدي، بحضور مسؤول وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، في مدينة درنة على وصول مادة الدقيق للمدينة ليتم حصرها وتوزيعها فيما بعد على المخابز، وفق الكمية المحددة لكل مخبز.

وأوضح أحد منتسبي الحرس البلدي بالمدينة لـ218، أن سعر البيع سيكون عشرة أرغفة بقيمة دينار ليبي، وأن الجهاز سيُراقب جودة الرغيف،وفقاً المقاييس المحدده له، مضيفا أنه في الأيام القادمة سيتم توزيع السلع التموينية على الجمعيات الاستهلاكية، وسيشرف الحرس البلدي بالمدينة على عملية التوزيع لضمان عدم حدوث أي عقبات في عملية التوزيع، لأجل أن تصل إلى كل المواطنين بالمدينة.

ووصل حتى الآن إلى المدينة درنة، عشرة آلاف كيسا من الدقيق، موزعة على المخابز والمخصص لها “53 قنطار” لكل مخبز بالمدينة وضواحيها.

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