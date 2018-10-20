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الوطني لمكافحة الأمراض يختم اليوم دورته التدريبية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن نهاية حملة التطعيمات التي أشرفت عليها إدارة التطعيمات بالمركز، بدعم من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، لتدريب 45 مشرف تطعيمات من مختلف المناطق في ليبيا.

وأوضح المركز على صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن الحملة التي بدأت يوم الخامس العشر من شهر أكتوبر الجاري، تنتهي اليوم السبت الموافق العشرين من أكتوبر.

وهدفت الحملة إلى رفع كفاءة مشرفي التطعيمات وتزويدهم بالخبرات اللازمة للتخطيط وتنفيذ الحملة حسب المعايير الدولية لضمان نجاح الحملة، التي كانت ضمن خطط المركز ضد مرض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال، وعدم تفشي لمرض الحصبة، ولرفع مناعة الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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