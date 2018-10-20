سالم جحا: الإعلان عن توحيد المؤسسة العسكرية يتطلب حضور من يمثل رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى

قال عضو لجنة توحيد المؤسسة العسكرية العقيد ركن سالم جحا، أن «إعلان توحيد المؤسسة العسكرية يتطلب حضور من يمثل رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة «وفقا لما ورد في مسودة الاتفاق».

وأكد العقيد ركن سالم جحا في تصريح صحفي على أن «لقاء القاهرة جاء وفقا لموعد قد تقرر مسبقا لبحث آليات تنفيذ توحيد المؤسسة العسكرية والاعداد لترتيبات الإعلان عن توحيدها».

وأضاف: «عقد الاجتماع بين طرفي الحوار وبرعاية الجانب المصري وخلص إلى أن الوصول للخطوات النهائية التي تتضمن اعتماد الاتفاق والتكليف بالمناصب القيادية والإعلان عن التوحيد يستدعي بالضرورة حضور من يمثل رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفقا لما ورد في مسودة الاتفاق».

ولفت عضو لجنة توحيد المؤسسة العسكرية العقيد ركن سالم جحا إلى أن «الاجتماع لم يتناول أي مواضيع أخرى كما يشاع في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي».

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