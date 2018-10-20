البعثة الأممية تستنكر الانتهاكات بالجنوب والاعتداءات المتكررة على النهر الصناعي

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي، الناجمة عن الانتهاكات التي تقترفها المجموعات المسلحة الأجنبية داخل الأراضي الليبية.

البعثة وفي بيان صادر عنها، دعت السلطات لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة حيال الانفلات الأمني، مبينة بأنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية لمعالجة الوضع الأمني ، إلى جانب مواصلتها العمل مع السلطات المحلية لتقديم المساعدات الإنسانية.

وحثت البعثة الأطراف الفاعلة الإقليمية، على دعم السلطات الليبية لمعالجة للوضع الراهن على نحو يصون سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

وحول معدل الجريمة، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد معدل الجريمة، لاسيما موجة حوادث الخطف والأعمال التخريبية الأخيرة التي طالت البنية التحتية للنهر الصناعي، الأمر الذي فاقم تصاعد تراجع مستوى الخدمات المتردي أصلاً في الجنوب الليبي ما أدى إلى زيادة معاناة الأهالي في المنطقة.

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