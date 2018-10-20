نفي الأخبار المتداولة حول وجود احتجاجات بميناء الحريقة

نفت كل من المؤسسة الوطنية للنفط و شركة الخليج العربي للنفط، الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام حول احتجاجات بميناء الحريقة.

الشركتان وفي بيان صادر عنها أكدتا، بأنّه لم يكن هنالك أي احتجاجات في اليومين الماضيين بمناطق عمليات الحريقة- سواء كان ذلك في الميناء أو في مقر شركة الخليج العربي للنفط.

وتسعى كل من المؤسسة والشركة من خلال إصدارهما لهذا البيان، إلى التأكيد على أنّ التقارير التي تم تداولها مؤخرا غير صحيحة بتاتا و كاذبة، وتشدد على ضرورة إبقاء الإنتاج ومنشآت النفط الليبية بعيداً عن الصراعات السياسية المستقطبة، في الاعلام و على أرض الواقع.

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