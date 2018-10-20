مواقع أثرية في طرابلس الليبية تواجه خطر الزوال

مقابر تاريخية في العاصمة طرابلس تعود للعصر الروماني تجاوز عمرها 1700 عاما تواجه خطر الزوال بسبب الحروب والعوامل المناخية وتوقف عمليات الترميم.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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