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مواقع أثرية في طرابلس الليبية تواجه خطر الزوال

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

مقابر تاريخية في العاصمة طرابلس تعود للعصر الروماني تجاوز عمرها 1700 عاما تواجه خطر الزوال بسبب الحروب والعوامل المناخية وتوقف عمليات الترميم.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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