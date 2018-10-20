مدير أمن سبها يشدد على منتسبي المديرية بالإلتزام بمواعيد العمل وإطاعة الأوامر

مدير أمن سبها أسدى توجيهات صارمة لمنتسبي الشرطة بحسب المكتب الإعلامي التابع للمديرية بضرورة العمل على مواصلة الجهود في سبيل أمن الوطن والمواطن على أحسن صورة وفق ما تقتضيه قوانين الدولة مع الاعتماد على العمل الميداني بجميع صوره للحد من الإخلال الأمني بمدينة سبها بهدف بتر كل المخاطر التي تهدد النظام العام وأمن السكان في حياتهم وفي ممتلكاتهم.

واطلع مدير الأمن على التقرير المتعلق بحالة سيارات الشرطة وعلى وجه الخصوص السيارات التي تم استلامها الفترة السابقة وان جميعها موجودة ولا يشوبها اعطال تعوق استعمالها، مشدداً على سائقي سيارات الشرطة من اعضاء الشرطة على المحافظة عليها وضرورة استعمالها لاغراض تتعلق بالعمل.

وفي هذا السياق نوّه المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة حول سيارات الشرطة والتي تم استلامها في الفترة السابقة والتي يروج لها ضعاف النفوس بهدف زعزعة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة وعرقلة العملية الأمنية والتقليل من الجهود المبدولة من قبل مديرية أمن سبها في حربها على الجريمة وعودة الاستقرار الامني في المدينة.