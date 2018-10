المتوسط:

حذر مجلس النواب، اليوم السبت، وسائل الإعلام، من نشر أخبار مجلس النواب، من مصادر مجهولة، خاصة الصفحات التي تنتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحمل اسم المجلس، مشيرا إلى أن الصفحة الرسمية له على موقع فيسبوك، هي صفحة وحيدة ومميزة.

وأضاف «المجلس» في بيان له، أن الصفحة الرسمية لعبدالحميد هي مدير المركز الإعلامي القاهرة، وفتحي عبدالكريم المريمي هي مستشار فخامة رئيس مجلس النواب للشؤون الإعلامية.

