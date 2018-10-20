العقيد جحا: لقاء القاهرة بحث أليات تنفيذ توحيد المؤسسة العسكرية

قال عضو لجنة توحيد المؤسسة العسكرية العميد ركن سالم جحا، أن لقاء القاهرة الأخير جاء لبحث أليات تنفيذ توحيد المؤسسة العسكرية والإعداد لترتيبات توحيدها.

وبين جحا في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن الاجتماع الذي عقد بين طرفي الحوار برعاية مصرية، أفضى إلى التوصل للخطوات النهائية لإعتماد اتفاق توحيد المؤسسة والتكليف بالمناصب القيادية.

كما وأشار عضو لجنة توحيد المؤسسة العسكرية، إلى أن إعلان الإتفاق يستدعي بالضرورة حضور من يمثل رئيس الدولة بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقا لما ورد في مسودة الإتفاق السياسي، نافيا ما يشاع في مواقع التواصل الإجتماعي من تناول مواضيع أخرى.

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