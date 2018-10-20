“الوطنية للنفط” تستعرض مشاريعها خلال العام الجاري

رأس لانوف-العنوان

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء الماضي، اجتماعها الفني الثاني للتصنيع مع شركة رأس لانوف بمقر الشركة بمدينة رأس لانوف، تم خلاله استعراض كافة المشاريع الجاري تنفيذها والمتوقفة خلال العام الجاري 2018.

وأكد المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية بأن الاجتماع تركز على صيانة وإعادة تأهيل المجمع الصناعي والمرافق التابعة له ومستهدفاتها لعام 2019، والتأكيد على ضرورة إنجاز كافة عمليات الكشف المطلوبة وتطبيق لوائح وإجراءات السلامة وتقييم الوضع الحالي من أجل الاستعداد لتأهيل المصانع والمرافق ودراسة البدائل الممكنة لإعادة تشغيل المصانع.

وكان قد ترأس الاجتماع عضو مجلس الادارة للتصنيع والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات، جاد الله العوكلي، وبمشاركة المدير العام للصناعات النفطية، عياد زناد، ومدير إدارة البتروكيماويات والغاز، الدكتور المحبوب ادريد، ومدير عام التفتيش والقياس السيد عبدالرحمن العبيدي، وعدد من المختصين بالإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة.

وحضر الاجتماع من جانب شركة رأس لانوف رئيس لجنة الادارة شعبان ابسيبسو، وعدد من أعضاء لجنة الإدارة، وعدد من المدراء العامين ومدراء الإدارات ومراقبين من الإدارات المعنية بالشركة.

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