صحف فرنسية: وزير خارجية فرنسا يزور تونس للمباحثات حول مؤتمر باليرمو

نقلت صحف فرنسية عن مصادر في الخارجية التونسية تأكيدها على شروع وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان غدا الأحد بزيارة عمل رسمية إلى تونس بدعوة من وزيرها خميس الجهيناوي.

ووفقا لهذه الصحف سيبحث لودريان مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الليبية واستشراف ما سيتم تدارسه بشأن هذه القضية خلال مؤتمر باليرمو في إيطاليا.

وكان الرئيسان التونسي الباجي قايد السبسي والفرنسي إيمانويل ماكرون قد جددا خلال لقاء لهما على هامش مشاركتهما بأعمال القمة الـ17 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في العاصمة الأرمينية يريفان، دعمهما لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل استقرار البلاد وأمنها، مع التأكيد على ضرورة دفع المسار السياسي الشامل، وتسريع التوافق بين مختلف الأطراف الليبية.

