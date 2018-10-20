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منظمة حقوقية: الإفراج عن المهدي العربي خطوة في الاتجاه الصحيح

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

اعتبرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، أن الإفراج عن  العسكري البارز بمدينة الزاوية و أحد الضباط الوحدويين الأحرار المهدي العربي، الخميس الماضي من سجن جودائم ، بناء علي صدور أمر بالإفراج عليه من قبل وزير العدل بحكومة الوفاق في وقت سابق وذلك لأسباب صحية ، تُعد خطوة في الاتجاه الصحيح .

وطالبت المنظمة، النائب العام ، ووزارتي العدل والشرطة القضائية ، باستكمال اجراءات الإفراج عن كل الموقوفين لأسباب غير قانونية ، ومحاسبة الجهات التي لا تحترم حقوق الإنسان في الاتهام والقبض والتفتيش والإيداع في السجون ، خلافا للاختصاصات والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وكافة التشريعات النافذة .

جدير بالذكر أن المهدي العربي عبد الحميد  اعتقل في 8 من سبتمبر لعام 2011 ، حيث قام وفد من المنظمة، بزيارة سجن جودائم ومقابلته شخصيا وعدد من الموقوفين عام 2012 م ، معربة عن قلقها إزاء ظروف الاعتقال اللا إنسانية آنذاك ، وعدم سلامة الاجراءات وشرعية العاملين بالسجن في عدد من التقارير الموثقة .

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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