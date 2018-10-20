مدير أمن إجدابيا يقف على احتياجات “قسم التدريب”

إجدابيا-العنوان

قام مدير أمن إجدابيا العميد سالم ماضي الخميس الماضي، بجولة تفقدية إلى قسم التدريب بمديرية الأمن، وذلك للوقوف على احتياجات القسم.

وقال رئيس قسم التدريب النقيب عمر اشويقي أنه تم خلال الجولة مناقشة الاحتياجات التي يعاني منها القسم، وكيفية العمل على توفيرها.

وأضاف اشويقي بأن القسم على استعداد تام لعقد دورات ترقية لمنتسبي المديرية وكافة الإدارات والهيئات التابعة لوزارة الداخلية داخل نطاق الحدود الإدارية لمديرية أمن إجدابيا.

وأكد اشويقي بأن الفترة المقبلة سيتشهد انطلاق دورة تنشيطية لمعلمي قسم التدريب في المشاة والأسلحة، وذلك من أجل الاستعداد لاستقبال الوفود الرسمية.

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