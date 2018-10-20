بن علي: غياب المخططات فاقم العشوائيات في بنغازي

قال الأستاذ بقسم العمارة في جامعة بنغازي والعضو الإستشاري ببلدية بنغازي الدكتور عامر بن علي، أن تأخير المخططات العمرانية يزيد من حجم التجاوزات على العقارات التابعة للدولة والمواطنين.

وأشار خلال حديثه لبرنامج خلاصة الذي بثته قناة ليبيا أمس الجمعة، أن بنغازي في السنوات الثلاث الأخيرة شهدت حركة نزوح نشطة بفعل الأحداث، ما أدى لانتشار العشوائيات بفعل عدم تدخل الدولة.

ونوه الى أن انعدام الحلول فاقم المشكلة، مطالباً بالوقت ذاته بايجاد حلول جادة من قبل الدولة، تعوض أصحاب العقارات ما فقدوه، وتسهم بالقضاء على العشوائيات.

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