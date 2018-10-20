اعتدال حالة الطقس في غرب ليبيا

طرابلس-العنوان

تشهد مناطق غرب ليبيا خاصة الشمال الغربي اليوم السبت امتداد مرتفع جوي ينتج عنه اعتدال في الطقس، وذلك بحسب النشرة الجوية للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وسيكون هناك انخفاض تدريجي متوقع في درجات الحرارة، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30مْ، متوقعة تكاثر السحب مساء اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي.

مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وستشمل يوم الإثنين أغلب مناطق الشمال وتكون جيدة على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الشرقي بين 26 و30 مْ.

وستشهد بعض مناطق الجنوب الشرقي تأثرا اليوم بمنخفض جوي حراري ينتج عنه ارتفاع في درجات الحرارة مع رياح نشطة نسبياً على منطقة الكفرة، ويتحسن الطقس تدريجياً من مساء اليوم، منوهة إلى أن درجات الحرارة على أغلب مناطق الجنوب والوسط تتراوح بين 32 و40 مْ، وتسجل انخفاضا غدًا.

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