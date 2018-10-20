مصرف ليبيا المركزي يشارك في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين

شارك مصرف ليبيا المركزي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لسنة 2018 المنعقدة في جزيرة بالي باندونيسيا خلال الفترة ( 11-13 ) أكتوبر 2018 .

ونوقش في هذه الاجتماعات مختلف القضايا الاقتصادية العالمية ومنظور السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية وتسخير التكنولوجيا لتحقيق النمو الشامل و تعزيز السياسات لتحقيق التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لسنة 2018 المنعقدة التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بمحافظ بالمصارف المركزية المغاربية تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وتم خلال اللقاء التفاهم على تنسيق المواقف والجهود بين المصارف المركزية في الدول الشقيقة وبحث سبل العمل على تنمية التجارة البينية وتبادل الخبرات في مجال الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة الى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الجميع.

كما ألتقي المحافظ بوزير الشؤون المالية و الميزانية لدولة تشاد علالي محمد أبكر، وتم خلال اللقاء مناقشة إعادة جدولة القرض القائم بين دولة ليبيا ودولة تشاد منذ سنة 2009 لتسويته.

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