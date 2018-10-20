دبرز: اجتماعات توحيد الجيش يجب أن ترعاها البعثة

قال عضو لجنة الدعم والاستقرار بالمجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، السبت، إن على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن ترعى مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية بدلا من مصر أو غيرها.

وأضاف دبرز في تصريح للرائد، أن لجنة الدعم والاستقرار بالأعلى للدولة تواصلت مع اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية والعديد من الضباط العسكريين، وأنشات لجنة فرعية تعاطت الملاحظات التى وردت من الجهات المذكورة، وكان رد كل منتسبي المؤسسة احترام القوانين و الترتيبات التي تقرر بشان التوحيد.

وأكد دبرز، ان توحيد المؤسسة هو توحيد للجيش، وبناء مؤسسة عسكرية تضمن الشرق و الغرب والجنوب، وأنهم تواصلو مع ضباط الجيش من المنطقة الشرقية المقيمين في طرابلس بخصوص توحيد الجيش وتلقوا ردا إيجابيا بهذا الشأن.

يذكر أن العاصمة المصرية القاهرة احتضنت خلال الأشهر الماضية جلسات لضباط وقيادات من الجيش الليبي؛ تهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

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