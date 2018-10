المتوسط:

قام مراقب التعليم ببلدية سرت، مفتاح عبد الكافي ، ليوم السبت، بجولة تفقدية، لمتابعة سير امتحانات الدور الاستثنائي لطلبة الشهادة الإعدادية بثانوية الاتحاد.

وكان مدير المركز الوطني للامتحانات، الدكتور “جمال الفردغ “، أعلن أمس الجمعة، في تصريحات صحافية، أن اليوم السبت ، ستبدأ امتحانات الدور الاستثنائي للشهادة الإعدادية.

