بالصور | وفاة قاض وزوجته في حادث سير على طريق بني وليد ـ ترهونة

توفي قاض وزوجته، مساء أمس الجمعة، في حادث سير جراء انقلاب سيارتهم على الطريق الرابط بين مدينتي بني وليد وترهونة، على ما أفاد مصدر أمني من مديرية أمن بني وليد «بوابة الوسط» اليوم السبت.

وأوضح المصدر الأمني أن المستشار عبدالله دبنون القاضي بمحكمة استئناف طرابلس لقي مصرعه هو وزوجته إثر تعرضهما لحادث سير أليم بعد انقلاب سيارتهم على طريق بني وليد – ترهونة، مشيرا إلى أن المستشار دبنون من سكان بني وليد.

يشار إلى أن طريق بني وليد – ترهونة، التي تعتبر الشريان الرئيسي لمدينة بني وليد للوصول إلى العاصمة طرابلس، تعاني عدة تصدعات ولم تجد الاهتمام من قبل الجهات الرسمية في الدولة.

ومؤخرا قامت عدة منظمات خيرية من مدينة بني وليد بحملات تطوعية لترميم الحفر التي تسبب انتشارها في الطريق بوقوع حوادث مرورية أودت بحياة بعض مستخدمي الطريق.



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