القوات المسلحة تفتتح مقر للنيابة العسكرية ببني وليد

قال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري إنه بناءا على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر افتتح اليوم السيد مدير النيابة العسكرية الجزئية بني وليد ونيابة عن السيد المدعي العام العسكري مقر النيابة العسكرية بني وليد حيث باشرت أعمالها في إنجاز بعض الملفات القانونية والتي تقع في اختصاصها المناطقي والقانوني.

وقد حضر حفل الافتتاح أعضاء المجلس المحلي بني وليد وآمر اللواء 27 ومندوب عن مؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من ضباط القيادة العامة.

ووصف المسماري افتتاح النيابة بأنه إنجاز جيد يساهم في اتمام المهام القانونية الموكلة للمدعي العام العسكري ويعكس رؤية القيادة العامة في إعادة تفعيل المؤسسة العسكرية.

