المتوسط:

أفاد شهود عيان لصحيفة «المتوسط»، بأنَّ غرفة العناية المركزة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي تعرضت إلى أضرار في معداتها وموادها العلاجية، فضلاً عن ذعر وهلع أصاب المرضى النزلاء والعاملين فيها وباقي أقسام المستشفى، وذلك بعد دخول أحد المهاجمين عنوة مطلقاً النار بشكل عشوائي في كامل أنحاء غرفة العناية .

وأضاف شهود العيان، أن المهاجم كان في حالة غضب شديد عند اقتحامه لغرفة العناية دون سابق انذار، باحثاً عن شخص ما، كان قد حدث بينهم شجار في الخارج.

The post مستشفى «الجلاء للجراحة» يتعرض لإطلاق نار عشوائي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية