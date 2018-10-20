السراج وأمراء مناطقه العسكرية يكشفون موقفهم من إجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته ” القائد الأعلى للجيش الليبي ” اليوم السبت مع كل من آمراء المناطق العسكرية التابعة للرئاسي الوسطى والغربية وطرابلس اللواء أسامة الجويلي واللواء عبد الباسط مروان واللواء محمد الحداد..

الاجتماع تناول بحسب مكتب السراج الاعلامي متابعة الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة طرابلس ودور ومهام المناطق العسكرية في إجراءات تنفيذها، كما تم بحث تطورات الوضع في الجنوب.

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وتطرق الاجتماع إلى جهود توحيد المؤسسة العسكرية والتي يجب أن تتم وفقاً لما تضمنه الاتفاق السياسي في هذا الشآن، والمبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية.

واستعرض المجتمعون أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية التابعة للرئاسي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم ومتطلبات عملهم.

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