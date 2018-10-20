مصرف الخليج الأول يعلن قيمة الإعتمادات المستندية التي نفذها خلال شهر أكتوبر الجاري

ليبيا – أعلن مصرف الخليج الأول الليبي فى طرابلس مباشرته فعليا في استقبال وتنفيذ طلبات الاعتمادات المستندية اعتباراً من تاريخ 4 أكتوبر الجاري وذلك وفقا لما ورد بمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم 8 لسنة 2018 ضمن برنامج الإصلاحات الإقتصادية .

وفى بيان صحفي تلقته من صحيفة المرصد ، قال المصرف بأنه يقوم بتنفيذ جميع طلبات الاعتمادات التي ترد إليه بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في منشور مصرف ليبيا المركزي بشأن الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية.

وأضاف بأنه يُبلغ عن الإعتمادات المفتوحة في أقل من 24 ساعة من خلال شبكة مراسليه الدولية التي تغطي كافة أنحاء العالم ، مطالباً المؤسسات والشركات العامة والخاصة الراغبة في تقديم طلبات فتح الاعتمادات المستندية بالإسراع في تقديم هذه الطلبات ليتسنى تلبية متطلباتهم.

وفى ختام بيانه أكد مصرف الخليج الأول الليبي أنجازه حتى يوم الخميس الماضي ما قيمته 61 مليون دينار ليبي لعدد 112 اعتماداً تم تنفيذه منذ تاريخ بدء العمل بمنشور مصرف ليبيا المركزي الخاص بالإصلاحات الإقتصادية، وفقاً لنص ذات البيان.

المرصد – متابعات