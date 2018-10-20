الوفاق تهدم مبنى الكلية العسكرية للبنات في طرابلس

أكدت القوة الثامنة التابعة لوزارة داخلية الوفاق المعروفة باسم ” النواصي ” شروعها فى تنفيذ قرار هدم وإزالة مبنى كلية البنات العسكرية وتدريب ضابطات الشرطة الواقعة بمدخل شارع عمر المختار وسط العاصمة طرابلس .

وعبر مكتبها الإعلامي قالت القوة مساء اليوم السبت أن هذا الأمر يأتي فى إطار تنفيذا لقرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والصادر بالخصوص يوم 18 أكتوبر الجاري بشأن تسليم وإزالة الكلية العسكرية للبنات.

وأضافت النواصي التي نشرت صوراً لإشراف قواتها على عملية الهدم : ” بدأت منـذ الآن القـوة الثامنة – النواصي – في تنفيذ القرار ، والبدء رفقة بلدية طرابلس في إزالة مقر الكلية “.

وأثار هدم الكلية موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي بين معارض يرى بأنها خطوة غير مدروسة فى الوقت الذي يمكن الاستفادة فيه من مبانيها.

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