الكشف عن تلوث بخط مياه الشرب في توكرة

العنوان خاص_ توكرة

أفاد رئيس مركز الحرس البلدي توكرة “علي البرغثي” عن اكتشاف تلوث بخط مياه الشرب في المنطقة بناءا على إخطار وارد من أحد الأطباء بمدينة توكرة المدة الماضية بملاحظة إزدياد حالات المغص في المعدة وألم على مستوى البطن بين الأهالي، مرجحا سببها تلوث في مصادر مياه الشرب بالمدينة.

وأضاف “البرغثي” تم التوجه إلى عدد من المواطنين المصابين، وتم التحدث معهم عن مصدر مياه الشرب التي يستخدمونها للتزود، حيث تبين لهم من خلال الإستدلال مع المصابين بأن مصادر مياه الشرب لديهم هي طريق المسجد العتيق بجانب المقبرة، حيث أكتشف بعد إجراء التحليل للمياه فى محطة التحليه بوترابة وجد تلوث جرثومي بنسبة عالية فى مصدر المياه الأتية من خط المسجد العتيق بالمدينة .

وأشار رئيس المركز إلى أنه تم مخاطبة السيد رئيس قسم شؤون المساجد بمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية توكرة لإستخدام مصدر أخر للمياه بديل عن المصدر السابق .

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