بالصور ..التاجوري يعود لطرابلس بطائرة خاصة مرتديا زيا إماراتيا !

العنوان-طرابلس نشر مدونون على صفحات التواصل صورا لهيثم التاجوري أحد قيادات المليشيات في طرابلس عائدا من الإمارات بطائرة خاصة وحقائب قيل إنها محملة بالعملة الصعبة. وظهر التاجوري في الصور وهو يرتدي ملابس وطنية إماراتية ماأثار العديد من التساؤلات من قبل النشطاء على مواقع التواصل .

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