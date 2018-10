الاستعداد لتنفيذ حملة تطعيمات تستهدف 1,226,965 طفل

يتأهب 90 مشرفاً من مختلف مدن ومناطق ليبيا لتنفيذ حملة تطعيمات تستهدف 1,226,965 طفلاً ضد مرض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال؛ ستنطلق خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر القادم. وتستهدف الحملة الأطفال ما بين سن 6 أشهر وسن 15 سنة؛ وستشمل الحملة الأطفال الموجودين أيضاً داخل مراكز إيواء المهاجرين. حيث تم تدريب 45 مشرف تطعيمات خلال الفترة من 15 -20 من أكتوبر الجاري بالتنسيق بين إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف؛ فيما يستعد الـ 45 الآخرين لتلقي التدريب الذي يهدف إلى الرفع من كفاءة المشرفين وتزويدهم بالخبرات اللازمة للتخطيط.

