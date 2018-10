آمر اللواء “73 مشاة”  يتسلم معدات كتيبتي “165مشاة و303 مدفعية”

المتوسط

أعلن آمر اللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد علي صالح القطعاني، اليوم السبت، استلام معدات وأفراد مقر الكتيبة 165 مشاة، “كتيبة الجويفي سابقًا” والتي مقرها مدينة البيضاء، والكتيبة 303 مدفعية بمدينة المرج.

واستلم آمر اللواء 73 مشاة عميد القطعاني مقر الكتيبة «165 مشاة» رسميًا من آمر الوحدة عقيد عمر الجارح، بأسلحته ومعداته وكافة أفراده، بحضور اللجنة المكلفة بالتسليم والتسلم.

وقال مسؤول مكتب الإعلام في الكتيبة «276 مشاة»، منذر الخرطوش، أن الكتيبة «165 مشاة» الشهيرة بـ(كتيبة الجويفي) تعد من أبرز الوحدات القتالية والأمنية تنظيمًا وعتادًا وزادًا بشريًا، حيث أسندت إليها الفترة السابقة عدة مهام إضافة للمهام القتالية بمدينة درنة والأمنية بالهلال النفطي منها تأمين مؤسسات الدولة بمدينة البيضاء مثل مقر مجلس الوزراء، ومصرف ليبيا المركزي، وفروع المصارف الأخرى .

وأضاف الخرطوش، أن آمر الكتيبة «303 مدفعية» عميد محمد عبدالهادي السنوسي، سلم أيضا رسميًا مقر الكتيبة لآمر اللواء «73 مشاة»، بأسلحته ومعداته وكافة أفراده، بحضور اللجنة المكلفة بالتسليم والاستلام، مشيرًا إلى أن الكتيبة شاركت في تحرير مدينة بنغازي ولا تزال تتواجد وحداتها بمدينة درنة .

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر قرارًا بإنشاء اللواء 73 مشاة، وعين عميد علي صالح القطعاني آمر له، في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وفق قراره رقم (262) لسنة 2018.

ونص القرار على إنشاء اللواء 73 مشاة، على أن تكون تبعيته المباشرة للقيادة العامة للقوات المسلحة، ومكان تمركزه مدينة بنغازي، وضم إليه الكتيبة 153 مشاة في توكرة، والكتيبة 165 مشاة بالبيضاء، والكتيبة 303 مدفعية بالمرج، والكتائب 120 عمليات خاصة، و276 مشاة، و298 دبابات في بنغازي.

