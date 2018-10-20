الداخلية: إجراءات لحل الاختناقات المرورية بطرابلس

قررت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، منع الوقوف بعدة شوارع في طرابلس، في محاولة منها لحل مشكلة الاختناقات المرورية التي تزايدت حدتها مؤخرا.

وقال الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، السبت، إن العاصمة بحاجة إلى حلول سريعة تقلل من الازدحام وتكدس المركبات في الشوارع الرئيسية، وخاصة في شوارع وسط البلاد، مما يؤدي إلى عرقلة في حركة السير نتيجة للوقوف العشوائي للمركبات الآلية وعدم اتباع القواعد المرورية.

وأضافت الوزارة أنها ستمنع وقوف السيارات الآلية اعتباراً من يوم الأحد (21 أكتوبر) على الطرق التالية:

– الطريق ما بين برج طرابلس إلى جزيرة ميناء الشعاب على الاتجاهين.

– طريق شارع الاستقلال “إمحمد المقريف” سابقاً بالكامل على الاتجاهين.

– الطريق من ميدان الشهداء باتجاه ميدان الغزالة إلى فندق المهاري على الاتجاهين.

وطلبت من المواطنين التقيد بالتعليمات بالوقوف بالأماكن المخصصة من قبل البلدية (أمام فندق الكبير)، وسيتم جر أي مركبة مخالفة إلى مستودع المخصص ومخالفتها.

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