اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج اليوم السبت، مع كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد. وتناول الاجتماع، متابعة الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة طرابلس، ودور ومهام المناطق العسكرية في إجراءات تنفيذها، كما تم بحث تطورات الوضع في الجنوب. وتطرق الاجتماع، إلى جهود توحيد المؤسسة العسكرية والتي يجب أن تتم وفقا لما تضمنه الاتفاق السياسي في هذا الشأن، والمبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية. واستعرض المجتمعون، أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل مشاكلهم، وتوفير احتياجاتهم ومتطلبات عملهم.

The post «السرّاج» يجتمع مع آمري المناطق العسكرية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا