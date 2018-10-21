المسماري : إطلاق عملية عسكرية واسعة للقضاء على العصابات في الجنوب

القاهرة 20 أكتوبر 2018 (وال)- أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري اليوم السبت، عزم القيادة على إطلاق عملية عسكرية واسعة، للقضاء على المجموعات الإجرامية في جنوب البلاد .

وقال المسماري – في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط – إن سيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر؛ يخطط فعلياً للقضاء على جماعات المعارضة السودانية والتشادية، والعصابات الإجرامية الأخرى، التي باتت تهدد الأمن القومي والاستراتيجي لجنوب ليبيا، الذي يُمثّل نحو ثلث مساحة الدولة .

وأضاف المسماري أن “القوات المسلحة لن تسمح لعناصر هذه الجماعات، باستخدام الأراضي الليبية أو البقاء فيها؛ ما دامت تهدد أمن واستقرار البلاد، مشيراً إلى أن المعضلة الحقيقية التي تواجه القوات المسلحة في فرض سيطرتها على المنطقة الجنوبية بالكامل، تكمن في استمرار الحظر الذي يفرضه المجتمع الدولي على تسليح الجيش الوطني” .

وطالب المسماري برفع هذا الحظر فوراً؛ حتى يتمكن الجيش الوطني من القيام بمهامه الحيوية في حماية وتأمين حدود البلاد، خاصة في المنطقة الجنوبية التي تُعاني من انتشار عناصر إجرامية؛ تعمل على تهديد الأمن والاستقرار .

يُشار إلى أن جماعات المعارضة السودانية والتشادية والعصابات الإجرامية الأخرى، تمتهن الخطف والحرابة للحصول على الأموال، وكانت آخر عملياتها اختطاف مواطنين من بلدة الفقهى الواقعة في نطاق بلدية الجفرة . (وال- القاهرة) ع ع/ر ت

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