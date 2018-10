انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 ميلادي امتحانات الدور الاستثنائي لطلبة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2017- 2018م، بالمدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية طرابلس المركز.

